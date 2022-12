“Trabajaría con el demonio si es necesario”: Marian Sabaté asegura que ella es una profesional y nunca hablaría mal de otros colegas

Marian Sabaté estuvo de invitada en la edición de este 1 de diciembre, del programa ‘Los Hackers de la Farándula’. ‘La reina de la prensa rosa’ aprovechó el espacio para dirigirse a las personas que últimamente han estado hablando de ella y utilizando su vida personal “para generar contenido”.

Durante su participación en el programa de farándula, dijo que ella es una profesional y delante de las cámaras nunca hará malas caras a sus colegas así no se lleve con ellos.

“Yo trabajaría con el mismo demonio si es necesario porque soy una profesional y siempre lo he dicho. Se prenden las luces, 4, 3, 2,1 cámaras, acción, no le voy a hacer malas caras, no le voy a hacer desplante”, aseguró la presentadora de TV.