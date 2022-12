¿Qué pasará con los presentadores de ‘De Boca en Boca’ Silvana Torres, Lissette Cedeño, Emilio Pinoargote y Cynthia Naveda?

Una triste noticia se dio para quienes son fanáticos del mundo de la farándula. El reconocido programa ‘De Boca en Boca’ saldrá del aire. Así lo dio a conocer el gerente del canal de televisión, Rafael Cuesta. De acuerdo a TC Televisión, la producción se va de la pantalla chica debido al elevado costo de producción que no es compensado con los ingresos. Además surge una duda para las y los televidentes respecto a qué sucederá con los panelistas.

Silvana ‘la veneno’ Torres, Lissette Cedeño, Emilio Pinoargote, Cynthia Naveda y Marlon Acosta eran los personajes que todas las tardes entretenían a los televidentes con las noticias más controversia de la farándula nacional.

Ahora, y de forma sorpresiva, se dio por terminado el programa donde se presentaban varios segmentos y por supuesto competía con las otras emisiones de otros canales, incluso digitales. Sin embargo, esto es lo que se sabe sobre los presentadores.

Respecto a la situaciones de quienes presentaban el programa

Cuesta, en una entrevista para El Universo, dio a conocer más detalles respecto a lo que pueda suceder con los panlistas que se han ganado su nombre en la ‘prensa rosa’.

“Vamos a analizar eso la próxima semana para ver qué decisión tomamos, no hemos tomado aún decisión alguna respecto a ellos, no hemos decidido si pasan a otros programas, si se hace otro programa, incluso si siguen en el canal o no, pero si llegara a darse eso, será todo bajo lo que dice la ley y el contrato colectivo”, indicó.

Asimismo, aclaró: “Ellos siguen siendo empleados de TC, nadie los ha despedido ni estoy pensando en despedir, estoy tratando de ver qué soluciones hay, pero eso se verá la próxima”.

Alexa y el equipo de De Boca en Boca

Además, dio a conocer cual será el programa que reemplazará la franja horaria que ocupaba De Boca en Boca. De acuerdo a lo publicado, la novela peruana “Solo una madre”, copara más tiempo, como extender el reality “Soy el mejor”.