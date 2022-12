Mujer bailó con Bad Bunny en concierto y recibió críticas tras afirmar que el sudor del cantante sabe a “cielo”

Una joven que reside en Costa Rica recibió duras críticas a través de las redes sociales, luego de ser una de las afortunadas que subió al escenario a bailar con Bad Bunny en un concierto que dio el cantante puertorriqueño en el mencionado país. Esto, luego de subir un video a TikTok en donde compartió los detalles del momento.

¿Por qué la joven fue criticada tras bailar con Bad Bunny?

Según consigna Milenio, la joven tuvo la posibilidad de bailar con el intérprete de “Moscow Mule”, además de poder darle un beso en una de sus mejillas.

Ante esto, la fanática compartió un video en TikTok del momento, indicando que “le perrie, abrace, bese y su sudor sabe al cielo, día favorito por siempre te amo y gracias @badbunny”.

Y la frase donde señala que el sudor del artista sabe a “cielo” le generó duras críticas a través de redes sociales.

Ante esto, la joven compartió un nuevo video, en donde se defendió. “Sí, admito que tal vez me pasé un poquito o mucho como me expresé. Con lo del sudor si puedo entender que no se haya entendido de la mejor manera. Si no pido completamente perdón (…), hice ese video y sin pensarlo lo publiqué, que lo iban a ver mis amigos, no el mundo entero. Pero las cosas pasan, se hizo viral. Lo hice tratando de transmitir el momento y cómo lo sentí para que de alguna manera, aunque no estuviera ahí, pudieran sentir cómo fueron las cosas”, expresó.

Por último, indicó que le pidió un beso a Bad Bunny, pero él se negó. “Yo le pregunté, no me le tiré encima, por eso acepté que no me quería dar el beso (en la boca) u sí, está bien, volví a preguntar, volví a decirle: ‘Por favor, sería el sueño de mi vida’ porque yo quería que él lo supiera, que supiera lo mucho que significaría para mí que él me diera un beso. Luego se alejó y yo dije: ‘Bueno, lo intenté, no se pudo’. Después se volvió a acercar a mí y me pegó el beso en el cachete”, concluyó.