La tierna foto con la que Julia Roberts celebra el cumpleaños 18 de sus gemelos

La actriz de Hollywood, Julia Roberts, mostró que el tiempo está pasando demasiado rápido, en especial para ella, que ahora festeja los 18 años de sus mellizos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia Morder. Ella abrió las puertas de su vida privada, con la que es muy celosa, para compartir una inédita imagen de sus pequeños.

Se trata de una foto en la que Hazel y Phinnaeus son apenas unos bebés de aproximadamente 11 meses. Ambos comparten con la ganadora del Oscar, pero se les muestra el rostro. La foto estuvo acompañada con el mensaje: “18, los amo”.

La intérprete de Erin Brockovich está casada desde hace 20 años con Danny Moder, y son unas de las parejas más sólidas de Hollywood. Ellos tienen tres hijos: Henry Daniel (15) y a los mellizos. Los chicos no ha mostrado interés en el mundo del entretenimiento, pero sí en los deportes como el skate, surf y montar bicicleta.

Cada año sus padres comparten imágenes de ellos cuando eran niños, por lo que no se conocen cómo lucen en la actualidad. La familia Moder Roberts es sumamente celosa con su privacidad.

La actriz de 55 años manifestó en una entrevista ofrecida en el 2017, que sus días perfectos eran cuando los pasaba con su familia haciendo cosas rutinarias como cualquier otra familia. “Cuando no estoy trabajando, (ser ama de casa) es mi trabajo de tiempo completo. (...) No son arcoíris y gatitos todos los días, pero me da mucha alegría”, expresó la estrella del cine en unas declaraciones al programa CBS This Morning en octubre de este año.

En relación con su maternidad, la actriz reveló que sufre el mismo mal que todas las madres: “A veces me entra el miedo de estropearlo”, confesó hace un par de años atrás. Pero también acotó que sus hijos llegaron a sus vidas cuando ella y Danny estuvieron también comprometidos para estar con ellos.

Ahora que los mellizos están pasando a una siguiente etapa en sus vidas, Julia se enfrenta al dolor de separarse de sus hijos, pero al mismo tiempo, es feliz por sus logros y la nueva etapa que están por vivir: “Quiero decir, me marea un poco. (...) Estoy completamente emocionada por ellos. Es realmente emocionante y no tuve la suerte de tener una experiencia universitaria”, admitió la estrella, que ahora se ha abierto más a hablar de su familia.

En el 2018, Hazel Patricia acompañó a sus padres al festival de Cannes y debutó en la alfombra roja, lo que sorprendió a todos, pues ellos no se exponen a los focos del entretenimiento. Lució muy sencilla con un vestido camisero amarillo pastel, con el cabello recogido. Iba acompañada con su padre Danny, quien le dio toda la seguridad que necesitaba.