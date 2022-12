A los cuatro vientos Piqué grita que ya es libre y no piensa ni en sus hijos

Al parecer la ruptura con Shakira era lo que Gerard Piqué necesitaba para ser realmente feliz. Así lo dejó ver el español cuando, una vez que logró esa “meta”, pudo empezar una nueva vida e incluso una nueva relación con Clara Chía quien le ha brindado la libertad que él tanto necesitaba.

Con esto, el exjugador del Barcelona deja ver que el apodo que sus amigos más cercanos le tenía a su ex a quien denominaban “La patrona”, había sido bien elegido, pues al parecer ella “no lo dejaba ser” y ahora con esta separación él ha vuelto a ser libre y esto es algo que ha gritado a los cuatro vientos, incluso luego de que accedió a darle la custodia de sus hijos a la cantante, precisamente para iniciar una nueva etapa en la que pudiera elegir todo lo que realmente deseaba hacer y sentir.

“Ahora estoy libre de decir lo que quiera, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca. hacía tiempo que no hablaba, creo que la última vez fue hace meses, en el Camp Nou di un pequeño discurso, pero con prensa hace meses que no hablo”, reveló para sorpresa de muchos en una entrevista realizada en el canal de Twitch con Ibai Llanos.

Piqué está feliz de haber dejado a Shakira

Pero, eso no ha sido todo, pues Gerard Piqué también reiteró que una vez que también se despidió del fútbol, espera comenzar nuevos proyectos con su empresa Kosmos, pues a través de ella espera materializar varios negocios y sueños que no había podido realizar, ya que se sentía supervisado y hasta presionado por su ex para que se mantuviera con lo que venía haciendo y no desviar su camino.

Sin embargo, esto le ha generado muchas críticas, sobre todo porque ha demostrado que desde que está de novio con la jovencita de 23 años, ha dejado sus obligaciones como padre e incluso parece no importarle lo que suceda con ellos una vez que se radiquen en Miami.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera futbolística, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer”, añadió el exjugador del Barcelona a Llanos con quien sintió la confianza para desahogarse y expresar qué se viene luego de su ruptura con Shakira.