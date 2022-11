Turista en Qatar descubre una ciudad “abandonada” en rincones del país

Mientras se celebra el Mundial de la FIFA, Qatar sigue captando la atención de los turistas que visitan el país desde cualquier parte del mundo, llamados por la fiesta del fútbol. Ahora fue un aficionado inglés que exploró las “partes ocultas de Qatar” y encontró “tétricos bloques de apartamentos abandonados” en los que se presume vivían los trabajadores que construyeron los estadios, muchos de los cuáles fallecieron.

El turista, llamado Rob Dawley, de 21 años, acudió al país para apoyar a Inglaterra en la Copa del Mundo, y decidió por capricho visitar áreas fuera de lo común. Durante su excursión, encontró “un campamento de inmigrantes”, al que se le negó el acceso, y luego su taxista lo llevó al centro de la ciudad de Mesaieed.

En todo el centro de esa ciudad, Rob encontró un montón de bloques de apartamentos abandonados, además de muchos carteles que tenían prohibido el acceso.

Por casualidad, el aficionado de Inglaterra tuvo suerte al toparse con unos simpáticos guardias de seguridad, que le dieron un recorrido privado por los apartamentos, ya que “de cualquier manera los iban a demoler en unos meses”.

Rob, un excarnicero de Grimsby, Lincolnshire, dijo: “Vine a ver el fútbol con mi amigo, pero el jueves, entre los días de partidos, decidí que quería explorar. Le envié un mensaje a mi amigo cuyo padre solía vivir en Qatar y le pedí que me recomendara un lugar que no se atrevería a visitar; me dio una lista y Mesaieed estaba incluida”.

El aficionado relató todo su paseo

“Me subí al metro local en Qatar y me encontré en la parada de autobús con alguien llamado Hassan, me dijo que era un médico migrante y que vivía en un campamento cercano, así que lo seguí. No me dejaron entrar al campamento, así que tomé un taxi hasta el centro de la ciudad de Messaieed y no podía creer lo que estaba viendo”.

“Pero cuando llegué había señales en todas partes que prohibían la entrada; pude haber saltado fácilmente la cerca, pero pensé: mejor no, estoy en Qatar”, contó.

“Afortunadamente, vi un auto de seguridad, así que me acerqué y platiqué con uno de ellos en el auto y me dijo: ‘Sabes qué amigo, te voy a dar un recorrido privado; de todos modos, los demolerán en unos meses’”.

Dawley subió el video de su excursión a su cuenta en la red social TikTok y el mismo ya lleva más de dos millones de visitas acumuladas. “Debo decir que fue muy tétrico, no creo que el vídeo de TikTok capte eso por completo”, expresó sobre su visita en los apartamentos.