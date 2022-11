Scarlett Johansson debutará en la televisión con miniserie en Prime Video

Cada vez es más frecuente ver a grandes actores del cine como protagonistas de series y películas en plataformas streaming. El caso más reciente es Scarlett Johansson.

Si bien la actriz participó en la cinta original de Netflix, Marriage Story, realmente nunca ha trabajado para producciones en otro formato como series.

Es por eso que la actriz hará su debut, en plataformas streaming. con una miniserie llamada ‘Just Cause’, que se basará en un libro de 1992 que lleva el mismo nombre.

Según The Hollywood Reporter, la actriz nominada al Oscar, además de protagonizar la cinta, será la productora ejecutiva a través de su compañía, These Picture.

¿De qué trata la historia?

La miniserie de Just Cause se centrará en Madison “Madi” Cowart (Johansson), una reportera de un periódico de Florida que está asignada para cubrir los últimos días de un recluso condenado a muerte y llega a creer las afirmaciones de inocencia del prisionero.

La gigante de transmisión streaming hizo un pedido directo a la serie al proyecto de Warner Bros. TV y la escritora Christy Hall (I Am Not Okay With This).

Es importante recordar que la novela ya fue adaptada previamente para una película de 1995 protagonizada por Sean Connery. Johansson, en uno de sus primeros papeles cinematográficos, interpretó, en ese momento, a la hija del personaje de Connery.

Todavía se desconocen la duración de la miniserie y por supuesto el estreno del proyecto.

Johansson ha tenido años muy movidos después de su salida del MCU. Para este año la actriz estuvo incluida en Asteroid City de Wes Anderson, al igual que su voz formará parte de El libro de la selva 2. Además de coprotagonizar, junto a Channing Tatum, la cinta Project Artemis.