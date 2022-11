¡Muy lastimado! Así quedó el pie derecho de Daniella Álvarez que le impide caminar nuevamente

La modelo colombiana y que ha servido de inspiración a todos sus seguidores, Daniella Álvarez, se volvió a lastimar su único pie derecho. Además, sigue enfrentándose a retos derivados de la isquemia que padeció hace dos años. Nuevamente, deberá someterse a dolorosos tratamientos para poder rehabilitarlo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo explicó los cuidados que debe tener para evitar lastimarse ya que reveló que por caminar descalza tuvo este percance. Asimismo, mostró imágenes sensibles de cómo terminó su pie con su herida abierta.

Imágenes sensibles:

Álvarez realizó algunos viajes en los que compartió con su pareja, el actor Daniel Arenas. Pero, se lastimó su pie a la altura del antepié y ante eso surgió una enorme llaga con sangre.

Pie de Daniella Álvarez (Instagram)

La herida lamentablemente volvió a abrirse y tuvo que tomar por meses antibióticos y someterse a varios tratamientos médicos como exponer su pie a una cámara de oxígeno para que cicatrice más rápido sus tejidos, según lo relató People en Español.

Ahora, el pie de Daniella Álvarez parece como nuevo y solo quedó un pequeño moretón donde estaba la herida. En su actualización, contó que ahora debe usar dos plantillas: una de silicona, y otra tradicional, para curvear su pie plano.

“Como pueden ver no tengo pus y lo bueno es que no se me levantó la piel (…) Me compré en Dr. Scholl’s (una plantilla ortopédica) que es lo máximo, es como una silicona gordita. Me la pongo en el dedo después del gordo y hace una especie de colchón para que me ayude con la presión”, refirió.

Este es uno de los VIDEOS en los que se ve parte de su recaída: