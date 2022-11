MasterChef Ecuador: La hija de Suzuki no quedó entre los participantes del reality porque su padre la “puso nerviosa”

Ayer fue una sorpresa ver en esta cuarta temporada de MasterChef Ecuador a Hiroko Suzuki, hija de Christian Suzuki. Fue uno de los favoritos que se ubicó en el quinto lugar en esa competencia que se desarrolló de noviembre del 2020 a febrero del 2021. Pero hoy lastimosamente no pasó a la siguiente etapa de participantes.

Todos esperábamos a que hiciera un plato a la altura de su padre. Su ingrediente secreto fue el chocolate. Presentó carne con una salsa dulce y sin guarnición. Dijo que se le quedaron las papas porque Suzuki la presionaba y la puso “nerviosa”.

“No quería que mi papá viniera porque todo critica”, decía mientras cocinaba. Su papá le preguntaba, “¿Qué vas a cocinar?”. Algo que a ella no le aportaba para obtener el mandil blanco.

Christian se acercó a oír el veredicto de los jueces. Aunque estaba positivo, la joven de 22 años no le atinó a los jueces y le dijeron hasta luego ya que no hubo equilibrio en su plato y no cumplió las expectativas.

El gran Suzuki vuelve a las cocinas de #MasterChefEcuador pero no fue una buena experiencia para Hiroko. pic.twitter.com/3QeL8oV7Bd — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 30, 2022

Ayer, Christian le mostró apoyo a su hija a través de sus historias. De momento no se conocía que no quedaría la joven en el reality.

Esperemos que en otra oportunidad podamos verla en las cocinas de MasterChef Ecuador.