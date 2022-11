Los mejores memes de la eliminación de México de Qatar 2022

La Selección Mexicana disputó su tercer encuentro en el Mundial, luego de enfrentar a su similar de Arabia Saudita, en un duelo que obtuvo la victoria por 2-1.

Las redes sociales no perdonaron al conjunto Tricolor, por lo que los memes fueron protagonistas del duelo.

TE TENGO FE MÉXICO 😭 pic.twitter.com/fMj7tGr0Hb — moon⁷ 🇲🇽 (@wtbearthv) November 30, 2022

Los mejores memes de la eliminación del Tricolor

Los aficionados aztecas no están contentos con el rendimiento del cuadro mexicano, pese a que sumó tres unidades más.

Todo México ahorita pic.twitter.com/GVLnA4FGF0 — ً lyn lvs riann¡! 🇲🇽 (@ymfxiry) November 30, 2022

La escuadra dirigida por Gerardo Martino quedó fuera de la competencia, al igualar en unidades con Polonia, debido a la diferencia de goles.

Los aztecas rompieron una racha positiva, de acceder a la siguiente fase, por lo que desde ahora verá el Mundial desde casa.

Con un ojo viendo México- Arabia y con el otro viendo Argentina- Polonia.



Y subiendo memes jajajaa pic.twitter.com/lKf4uBN78o — Ⓛⓐ Ⓑⓞⓝⓘⓣⓐ  (@labonita_sv) November 30, 2022

El futbolista más destacado del conjunto azteca, Luis Chávez, lamentó la eliminación de México, asegurando que les faltó mayor rendimiento en los duelos pasados.

En redes sociales corrió el rumor de que el mediocampista mexicano es buscado por varios equipos en el Viejo Continente, aunque el Bayer Leverkusen es de los que más atención ha puesto en el aún jugador de los Tuzos.

“Mucha frustración. Los primeros dos partidos quedamos mucho a deber y en este no nos alcanzó, tuvimos una desatención y eso nos acaban dejando fuera. No hicimos los que normalmente veníamos haciendo.

Adiós México pic.twitter.com/aCK0ZSbKnf — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 30, 2022

“Ya veremos qué va a pasar después, quienes nos tendremos que ir de esta selección porque no puede pasar esto, México tiene que pasar de fase de grupos, nos pusimos de meta el quinto partido y no pudimos. Me deja una sensación agridulce por el gol y por el resultado”, sentenció Chávez.

De momento, la Federación Mexicana de Fútbol no ha hablado sobre el futuro de “Tata” Martino, pero se especula que no firmará una renovación, por lo que este duelo habría sido el último como entrenador del Triclor.