Carmen Villalobos y su cambio de look por el que la comparan con Shakira: “arriba la soltería”

Carmen Villalobos vive su mejor momento tras su divorcio de Sebastián Caicedo y así lo demuestra a través de sus redes, donde muestra sus viajes, paseos, y fiestas.

La famosa actriz está disfrutando este momento de su vida y deja claro que está muy feliz soltera, y le ha caído muy bien pues cada vez luce mejor.

Recientemente, Carmen cambió de look y lo presumió a través de sus redes, desatando suspiros y halagos, y luciendo mu y parecida a Shakira.

El nuevo look de Carmen Villalobos por el que la comparan con Shakira

Carmen Villalobos presumió el look que se hizo ella misma a través de sus redes en el que dejó atrás el cabello castaño.

Ahora la colombiana lleva un tono rubio cobrizo en el cabello que le queda espectacular y la hace lucir mucho más fresca y juvenil.

La famosa lleva su cabello corto ahora con mucha más vida, y aunque Shakira tiene el cabello largo, la han comparado con ella, pues llevan el mismo tono y se ven hermosas.

“Wow es que a ella todo le queda bien”, “arriba la soltería, me encanta Carmen , se parece a Shaki”, “amé este tono, te luce mucho, te pareces a Shakira”, “OMG que cambio de look tan espectacular, me encantó”, “esta mujer es divina, me recuerda a Shakira”, “wow como Shaki, se ve hermosa con ese tono de cabello”, y “solteras al poder, se ve espectacular como Shakira”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Carmen Villalobos prueba que la soltería le ha caído de maravilla y cerró el ciclo de su divorcio con este cambio de look con el que luce más divina que nunca a sus 39 años.

Aunque Carmen y Shakira tienen diferentes edades, lucen igual de hermosas y espectaculares y son colombianas que están triunfando, demostrando que son unas guerreras y que pueden superarlo todo.