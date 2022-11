Valeria Gutiérrez partió a Japón a representar el país en el Miss Internacional

Valeria Gutiérrez inició su viaje a Japón con una maleta llena de ilusiones, rumbo al Miss Internacional. La reina de belleza espera traerse la corona y llenar de orgullo a todo el que la apoya. Este 28 de noviembre de 2022, Valeria llegó al aeropuerto acompañada de todo el staff del Miss Ecuador, para tomar un avión rumbo al país asiático e iniciar su paso por el concurso de belleza.

“Todas las personas que están aquí me han apoyado desde el principio”, dijo la modelo a las cámaras de ‘Los Hackers de la farándula’.

Mientras esperaba abordar, fue entrevistada por Leonardo Quezada, que notó la ausencia de María del Carmen Aguaya, directora del Miss Ecuador Internacional. ‘Lazito’ le preguntó a Valeria si ocurría un distanciamiento entre ella y la dirección del certamen o que tenía para decir sobre la ausencia de Aguya, ante esto, la reina de belleza dijo que no ocurría nada malo y que simplemente, María del Carmen no pudo asistir por compromisos laborales.

“María ha estado conmigo de lunes a domingo, enfocado en todo lo que necesito. Ella no pudo estar hoy aquí, pero si está todo el staff de Miss Ecuador. Yo hablé con ella hoy y me deseo toda la suerte, también estuvo ayer con ella y yo creo eso es lo importante”, sentenció la modelo.

¿Qué pasó con Piero Hincapié?

Valeria también fue interrogada por su corazoncito y muchos se preguntan si ya no existe nada, ni amistad, entre ella y el futbolista Piero Hincapaié tras la polémica que se ha creado entorno a ambos y un posible romance.

‘Lazito’ le mencionó a Gutiérrez que Piero ya no la sigue en Instagram y muchos especulan que la bloquearon. Sin embargo, la reina de belleza aseguró que ella no está enfocada en eso y no tiene conocimiento sobre quien la sigue y quién no.