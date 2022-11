Renier Izquierdo le responde a Carlos José Matamoros, tras que este le dijera “mediocre”: “Es un farandulero”

Una nueva controversia de opiniones se ha encendido en la farándula ecuatoriana, Renier Izquierdo, bailarín de ´Soy el Mejor´ y el presentador de televisión, Carlos José Matamoros, han iniciado una guerra de toma y dame, donde cada uno ha realizado descalificaciones despectivas hacia el otro, siendo el personaje detonante Matamoros, quien fue el primero en llamar “mediocre” a Renier Izquierdo.

Luego de que las declaraciones de el ´Paparazzi´ comenzaran a rodar en las redes sociales, Renier fue abordado por las cámaras del programa de farándula ´De Boca en Boca´ para saber su posición frente a estos polémicos señalamientos, donde Matamoros le calificó incluso hasta de “perdedor”.

Aunque inicialmente el cubano mostró negación a contestar e intentó evitar las preguntas, luego cedió a dar su opinión frente a alguien que él dice desconocer completamente. “No lo conozco, no sé quien es Carlos José Matamoros. Es una persona que ni siquiera sabe lo que dice, dice todas esas cosas para llamar la atención, porque él no me conoce, yo tampoco lo conozco, bueno, puede que él si me conozca pero yo no lo conozco a él”, dijo Renier.

Asimismo, entre otras de las pronunciaciones hechas por el ecuatoriano, está la de que el bailarín no le estaría dando ni prestando la debida atención a su pareja de baile y de amor, Antonella Moscoso, a lo cual respondió “¿Quién es la persona que está día a día con Antonella? Soy yo verdad, entonces mejor que se quede callado porque quien está con ella soy yo”, al tiempo que agregó “Es un farandulero, tiene que comentar y crear polémica, sino de que va a vivir él, si es un panelista de farándula es obvio que tiene que hacer controversia y polémica”.

Para cerrar, Renier calificó las señalaciones de Carlos José Matamoros como un simple “show mediocre”.