MasterChef Ecuador: La ‘abogada del rap’ arrasa con los memes en redes tras calificar como participante

Ni bien comenzó la selección de los participantes de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador y ya las redes no han dejado pasar una. Tal es el caso de una de las elegidas: La ‘abogada del rap’. Una joven de 24 años llamada Sara, oriunda del Guayas que cautivó a los jueces no solo por sus habilidades culinarias si no por sus rimas.

Realmente fue de las primeras que llamó la atención por su peculiar estilo y la historia emotiva que hay detrás de ella y que más adelante esperamos conocer.

A simple vista se ve como una chica con mucha actitud y segura de sí misma. Con ganas de triunfar y dejar su huella en la sociedad.

Para llevarse el mandil blanco, se sometió al reto del aguacate como ingrediente sorpresa. Hizo como una base del mismo con lomo de cerdo que enamoró al colombiano Jorge Rausch.

Y la "abogada del rap" lo hizo... Recibe un paso directo a las cocinas de #MasterChefEcuador pic.twitter.com/rgEr4FoEYk — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 29, 2022

Memes de la ‘abogada del rap’

La chica se llevó los memes y opiniones en redes.

La abogada del rap llegó a MasterChef @erikavelezz pic.twitter.com/Q3qktkw45x — El Varo Corleone (@elvaroec) November 29, 2022

Cuando escucho a la abogada del rap



Jdsjajaaa#MasterchefEcuador pic.twitter.com/cpyBonrV4j — ArielTÓteles (@Arieltoteless) November 29, 2022

Cacha que te levantas un día, te pones LA ABOGADA DEL RAP y vas a MasterChef a cocinar????



Mi Ecuador del alma. #MasterChefEcuador — Cris 🇪🇨 (@cristinaaagl) November 29, 2022

Jajaja es que no supero.



¿Cómo eres la Abogada del Rap? ¿Tu rap es tan mortal que necesita defensa? ¿Escribes versos mortales para defender lo indefendible?



¿Ser o no ser? #MasterChefEcuador — Cris 🇪🇨 (@cristinaaagl) November 29, 2022

Eminem quien te conoce? la abogada del rap no dejo ni el meicrefone💋 #MasterchefEcuador — Jorge 🇪🇨 (@shirohyuba) November 29, 2022

Escuchando los raps de la Abogada del Rap ☹️

#MasterchefEcuador pic.twitter.com/tAIGdlDhLg — Jodiendo Boy (@jodiendoboy) November 29, 2022

Abogada del rap: “Todo me queda bien”



Menos las rimas — 𝙽 𝙸 𝙲 𝙾 𝙻 𝙴🤍 (@98Niiicolem_) November 29, 2022

los simpson predijeron a la abogada del rap pic.twitter.com/wim66w6RN5 — juli0 (@urr3st0jc) November 29, 2022

Todos escuchando a la abogada del rap JAJAJA #MasterChefEcuador pic.twitter.com/wITFwvaLTB — Dario Galarza (@Dariogame_) November 29, 2022

La abogada del rap :En la guagua se quedó el olor

De tu perfume

Tú ere’ una bellaca, yo soy un bellaco

Eso e’ lo que no’ une

Ella sabe que está buenota

Y no la presumen

Si yo fuera tu gato

Subiera una foto los vierne’ y los lune’ (so)

Pa’ que to’ el mundo vea.

#MasterchefEcuador pic.twitter.com/BYl112xUb4 — ArielTÓteles (@Arieltoteless) November 29, 2022

Pero juntaron todos los estereotipos de Guayaquil y los pusieron en la abogada del rap. — Misato (@karoxD__) November 29, 2022