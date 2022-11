Jonathan Estrada reaccionó ante disculpas de Enner Valencia tras eliminación de La Tri: “No nos las merecemos”

El equipo tricolor cayó este martes 29 de noviembre frente a una selección, pero a su vez, se levantó en honor y honra frente a una nación entera.

Luego de la eliminación de La Tri tras su encuentro con el equipo de Senegal, que dio como resultado un contundente 2-1, el jugador Enner Valencia, dio unas sentidas disculpas a toda su fanaticada, quienes han recibido con emotividad y orgullo no solo las palabras del futbolista, sino también la representación de su país, por parte de los jugadores.

La entrevista dada por el también apodado ´Superhéroe´ ecuatoriano, a su salida del campo, ha sido centro de múltiples contestaciones, siendo una de ellas, la del presentador de televisión Jonathan Estrada, quien publicó un post en su cuenta de Instagram, dedicado expresamente al jugador, a quien dijo que no tenía necesidad de disculparse, pues ninguno de los ecuatorianos merecía sus justificaciones.

El mensaje del también actor representa no solo el reconocimiento del esfuerzo del jugador en el campo, sino también una especie de sinceramiento, porque a su juicio, Enner Valencia, tapó la boca de más de uno, pues aseguró que más de un hincha veía imposible y con poca fe, la puesta en escena de La Tri, en el mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, frente a todo pronóstico, la selección tricolor dio la batalla hasta el final contra el país anfitrión de los juegos Qatar y Holanda, pasando totalmente invicto, ante ambas selecciones.

“Enner no pidas disculpas nadie, no nos merecemos. La mayoría no te tenía fe y nos tapaste la boca con tu sudor. Eres grande gracias a tu talento, sudor y amor al país”, fue el texto compartido por el ecuatoriano.

Enner Valencia cerró su actuación como uno de los jugadores que más anotaciones llevaba a su favor en lo que iba de mundial.