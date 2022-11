“Hace 20 años sentí que me iba a morir”: Jennifer López confiesa como se sintió cuando canceló su boda con Ben Affleck en 2004

Jennifer López ha estado viviendo los mejores momentos de su vida, luego de casarse con Ben Affleck en junio de 2022, tras 17 años separados. La cantante reveló en una entrevista para Apple Music 1 que cuando cancelaron la boda en 2004 sintió que iba a morirse.

Ahora, la cantante no solo vive su amor, también los está traspasando a su carrera musical, según reveló a los medios. Esta entrevista llega en medio de la controversia de una posible crisis matrimonial entre ella y Ben Affleck y deja claro que está más feliz que nunca.

JLo fue muy honesta al recordar cómo se sintió tras poner fin a su compromiso con Ben Affleck en 2004 y no se contuvo al describir el dolor que vivió en esos días afirmando que “una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”.

“Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’”, añadió.

Celebra el amor con su nueva producción musical

La también modelo y empresaria confesó que su nuevo trabajo viene a celebrar su reencuentro y que el amor es algo en lo que no ha dejado de creer.

El viernes 25 de noviembre de 2022 anunció su nuevo álbum ‘This Is Me... Now’, un disco que viene a ser una actualización de su trabajo ‘This Is Me… Then’ y que tiene a lo que está viviendo con Ben Affleck como gran inspiración.

“Me capturamos en este momento cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre”, contó en la entrevista con Apple Music 1, y añadió que “todo el mensaje del álbum es ‘Este amor existe. Este es un amor real’”.