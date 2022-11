Estos son los mejores memes de la polémica Canelo vs. Messi

Saúl “Canelo” Álvarez encendió las redes sociales, luego de iniciar una disputa contra Lionel Messi, quien, a los ojos del pugilista, piso la camiseta de México, luego del partido que sostuvo la Selección de Argentina ante el Tricolor en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La cuenta de Twitter del atleta azteca fue el canal en donde se desahogó, al grado de protagonizar diferentes broncas con figuras del deporte.

“Canelo” sigue encendido y no acaba la polémica con Messi

Uno de los hombres que encaró a “Canelo” en las redes fue Sergio Agüero, quien le pidió tranquilidad y le explicó que ese tipo de situaciones ocurren en el vestidor, más no fue una falta de respeto por parte de Leo.

“Señor ‘Canelo’, no busque excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre, después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor y después si ves bien, Leo hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da a la playera”, comentó el “Kün”.

Sin embargo, la respuesta del púgil mexicano fue negativa y se mantuvo en su punto de vista, asegurando que Messi le faltó al respeto a México.

Incluso, en la conferencia de prensa, previo al duelo ante Arabia Saudita, Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, le pidió calma a “Canelo” y confesó que Leo no es una mala persona, por lo que no cree que haya sido a propósito lo sucedido en el vestidor.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, ‘Canelo’ no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas”, relató el mediocampista de la Selección Mexicana.

Las redes sociales se infestaron de memes, pues esta situación ha dejado muchas imágenes que la web no ha desperdiciado.