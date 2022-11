Este es el popular video del jugador de La Tri, Jeremy Sarmiento, que ha arrasado con las vistas en TikTok

Actualmente quien utilice en las redes sociales el hashtag de La Tri, uno de los primeros resultados que obtendrá de la búsqueda, será el de un jugador en particular, Jeremy Sarmiento. El ecuatoriano quien está identificado con el número 16 en la selección de fútbol, no ha parado de generar vistas en todas las plataformas de contenido, tras su aparición en los juegos que hacen parte del mundial de Qatar 2022.

El delantero del equipo tricolor no ha parado de generar likes, reels, views y de acumular comentarios de halagos, no solo por su destreza dentro de la cancha, sino también por su apariencia física. En las últimas horas se ha hecho prácticamente viral, una grabación del ecuatoriano segundos antes de entrar al campo de juego, la filmación que se encuentra posteada en Tik Tok, no para de recibir me gustas, ni tampoco reproducciones.

El futbolista de tan solo 20 años, quien nació en España pero que tiene padres de raíces ecuatorianas, sigue robando suspiros a su fanaticada, las cuales lo han llegado a comparar inclusive con el actor de la popular película Cobra Kai, al menos es uno de los más de 1200 comentarios que se deja leer en la grabación que ya acumula más de 352 mil me gusta.

El reel que se ha hecho trending topic y lo ha posicionado como uno de los jugadores más atractivos de La Tri, fue publicado el pasado 20 de noviembre, por lo que habría sido grabado durante el primer encuentro del equipo con la selección que destaca como anfitriona de los juegos, Qatar.

Un dato curioso que vale la pena acotar y que el futbolista develó durante una entrevista con el medio Goal, es el escenario de racismo que debió afrontar cuando era niño, por ser extranjero. “Yo quería jugar con los otros niños, pero ellos no conmigo”, dijo.

Sin embargo, la suerte le ha cambiado totalmente para bien a quien alguna vez fue rechazado y hoy no para de ser halagado.