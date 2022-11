“Esa fue una noche horrible”: Will Smith habla por primera vez sobre lo sucedido con Chris Rock en los Oscar 2022

Will Smith con Trevor Noah durante una entrevista en el programa 'The Daily Show'

Will Smith volvió a ser el centro de atención al hablar por primera vez, luego de ocho meses, sobre la cachetada que le dio a Chris rock en los Oscar 2022. El actor estuvo de invitado en el programa ‘The Daily Show’ con Trevor Noah, para conversar sobre la nueva película que protagoniza ‘Enmacipation’. Sin embargo, el foco de la conversación terminó siendo sobre el incidente que manchado la carrera de ‘El príncipe del rap’.

“Esa fue una noche horrible, como se pueden imaginar. Tiene muchos matices y complejidades. Pero al final del día, simplemente... lo perdí, ¿sabes?”, explicó Smith sobre lo sucedido en la ceremonia de los Oscar.

Además, explicó que se trata de un evento donde estás sentados con extraños a tu alrededor y cada uno atraviesa por problemas o situaciones diferentes de las que no tienes conocimientos y “yo estaba pasando por algo esa noche ¿sabes? No es que eso justifique mi comportamiento, en absoluto”.

Will añadió que esa noche se dejó llevar por sus sentimientos y terminó siendo “una persona lastimada que lastima a otras personas”. Smith reconoció que para el público ese momento debió ser un choque, pero no pudo evitar perderse en sus propias emociones.

“Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre. Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”.

Noah, el conductor del programa, le comentó a Will Smith que fueron muchas las opiniones negativas que escuchó al día siguiente sobre lo ocurrido “incluso un amigo me llamó y me dijo ‘creo que por instantes vimos al verdadero Will Smith’”.

Ante esto, el actor ni pudo evitar mostrarse afligido e insistió en que esa noche estaba fuera de sí “fue una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo”.

Respecto a la película ‘Emancipation’, el actor reveló que “lo que me está matando es que una obra maestra, lo que puede ser uno de los mejores trabajos en la vida de muchos artistas, sea manchado por una horrible decisión mía. Espero que sean honrados”.

De igual forma, dejó como reflexión que le tocó perdonarse como ser humano y humillarse para darse cuenta que es un ser humano imperfecto y que aún tiene la oportunidad de salir al mundo y demostrar que puede ser bueno y ayudar a los demás.