¿El Chavo del 8 en Estados Unidos? Así hubieran lucido todos los personajes de la vecindad de vivir en dicho país

“El Chavo del 8″ es definitivamente una de las series más populares y exitosas de la historia de la televisión latinoamericana, la cual a su vez logró llegar a otros mercados y marcar una fuerte influencia en los niños, pero uno de los sitios donde no se conoce mucho esta serie es Estados Unidos y así se verían sus personajes de ser en dicho país.

No es un misterio que la televisión estadounidense ama hacer remakes de series exitosas en otros países, por lo que, con los años muchos se han preguntado por qué no se ha hecho uno do “El Chavo del 8″, pues el artista Samukarts nos ha dejado lo más cercano que veremos a un remake estadounidense de la serie.

Así se verían los personajes de “El Chavo del 8″ si fuese en Estados Unidos

El artista brasileño con más de 49 mil seguidores en Instagram se dio a la tarea de hacer una serie de imágenes donde explora los personajes de la mítica serie mexicana se hubiese sido hecha en el Hollywood de los años 90, con algunas caras familiares.

En el proyecto de Samukarts, El Chavo sería interpretado por un joven Adam Sandler, quien en los 90 tuvo una de sus mejores épocas, mientras que el icónico papel de Kiko iría a Jim Carrey, dándonos una dupla de humor que realmente hubiese sido increible.

Por otro lado, otros de los personajes que se pueden ver en el proyecto del artista son Doña Clotilde y El Profesor Jirafales, quienes serían interpretados por la actriz de la saga Harry Potter, Maggie Smith y el fallecido actor de las películas de “Los Locos Adams”, Raul Julia.

El increíble elenco de “El Chavo del 8″ en el Hollywood de los 90

Esta serie de publicaciones atrajeron la atención de miles de personas, quienes las llenaron de likes y se volcaron en la sección de comentarios para recordar su infancia y aclamar el increíble trabajo del ilustrador y diseñador brasileño.

Winona Ryder como La Chilindrina, Sigourney Weaver como Doña Florinda y el legendario comediante Chris Farley como el Señor Barriga y Ñoño son los otros actores que completarían este elenco de ensueño, quizás nunca lleguemos a ver un remake de El Chavo en Hollywood, pero estas imágenes son fuente indiscutible de entretenimiento.