“Tengo el derecho de decir que me parece inapropiado”: Marian Sabaté se pronuncia ante las opiniones sobre su economía

Marian Sabaté decidió dar su opinión sobre todo la polémica que se ha generado en torno a la supuesta mala situación económica que está viviendo. La ‘reina de la prensa rosa’ habló con Leonado Quezada para ‘Los Hackers de la Farándula y dijo que le duele saber que alguien que trabajó con ella y consideraba amigo haya generado todo.

Yo creo que hay temas que no se deben tocar, como la sexualidad, religión, política y economía y tengo todo el derecho de ponerme susceptible y decir que en algún punto esto me pareció inapropiado”, aseguró Marian Sabaté.

También expresó que la forma en que dijeron las cosas y sacaron de contexto sus propias palabras, fue lo que más le molestó ya que, considera no debió ser utilizado de esa forma. Así mismo dio gracias a los colegas que la han defendido y apoyado.

“En este caso el comentario me molestó, la forma de decirlo, de tocar el tema, lo sacado de contexto y me fastidié y dije hasta aquí. No sé cómo decírtelo, pero si me molestó”, agregó la presentadora de televisión.