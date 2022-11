Shakira tiene su mejor vida sin Piqué: vuelve al lugar donde iba con él y se ve más feliz con otro

Ya no lo extraña: Shakira vuelve al lugar donde iba con Piqué pero se le ve más feliz y sonriente que nunca sin él Instagram @shakira / @3gerardpique

Shakira no ha vivido un año fácil, pero parece que las cosas en su vida van mejorando y ella también tiene una mejor actitud, demostrando que ya superó a Piqué.

Y es que el futbolista le causó un gran dolor, luego de serle infiel con una joven de 23 años, que ahora es su novia, y que presume en público.

A la cantante le ha costado superar a Piqué, y se le ha visto muy triste y deprimida, pero siempre con la cara en alto por sus hijos que son su mayor motivación, pero recientemente, se le ha visto más feliz.

Shakira vuelve a lugar al que iba de vacaciones con Piqué y se muestra feliz soltera

Shakira tuvo un escape este fin de semana y se fue a Cantabria con sus hijos Milán y Sasha, y su hermano Tonino.

La colombiana iba a este lugar con Piqué de vacaciones constantemente, donde disfrutaban en familia en la playa, y Shakira disfrutaba de su mayor pasión, el surf.

Sin embargo, aunque era el lugar al que iba con Piqué, recientemente se le vio muy feliz, tranquila y en paz, muy diferente a hace unos meses que se le notaba la tristeza.

Ahora vemos a una Shakira no solo fuerte, sino feliz, dejando claro que ya no extraña a su ex, ya lo superó, y está enfocada en su vida, sus hijos, su familia, y su carrera.

La cantante sigue sumando éxitos en su carrera musical, y es que su tema Monotonía se ha convertido en uno de los más escuchados, al igual que Te felicito, y sin duda la vida le está sonriendo, y ya era hora.

Para Shakira no hay nada más importante que sus hijos, y su familia, y está enfocada en la recuperación de su padre, William Mebarak, quien ha estado delicado de salud.

A pesar del difícil año que ha tenido, Shakira se mostró afortunada hace unos días y a través de un video en sus redes agradeció el amor y apoyo de los fans, demostrando que a pesar de todo lo que ha vivido está positiva y feliz.