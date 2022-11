Kevin Mina confirmó su separación de Erika Valencia ¿Hay otra mujer?

Tal parece que el 2022 ha sido oficialmente el año de las separaciones, las parejas que se creían más estables a los ojos del mundo y de los internautas, han anunciado su separación durante el transcurso de los meses, dejando a más de uno atónito.

Una situación que ha demostrado que no conoce de excepciones, pues en este caso le tocó al futbolista ecuatoriano Kevin Mina y a su ahora ex esposa Karen Valencia. El jugador dejó en evidencia que su matrimonio habría acabado, tras publicar un video en la plataforma de Tik Tok, con una nueva mujer, María Isabel Aponte.

La grabación desató una ola de comentarios, inclusive hasta la de su ex pareja, quien también intervino en la publicación y destacó que ya hacia más de un mes que no estaba con Kevin Mina, pues muchos de los usuarios tildaron de show el posteo, y esta dejó claro que no se trataba de nada parecido.

La nueva pareja se dedicó tiernos mensajes sin ninguna restricción, el ecuatoriano le escribió hasta un “Te amo”, en la caja de comentarios del video, donde se dejan ver bailando y compartiendo juntos. Por su parte, Karen Valencia, la ex esposa del jugador con quien comparte una hija en común dijo: “No show, la verdad ya no estamos juntos, tenemos un mes separados pero gracias a Dios nos estamos llevando bien por nuestra hija”.

La ruptura de esta pareja no fue tema de debate solamente en redes, sino también en el programa ´En Contacto´, donde el presentador de televisión Heny Bustamante comparó la situación con otra polémica relación que se ha llevado todas las miradas a nivel internacional, la de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, pues Bustamante aseguró que Karen, al igual que la barranquillera, también lo habría dejado todo, hasta su carrera, para así apoyar a Kevin Mina en su ascenso deportivo.