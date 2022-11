Carolina Jaume dedicó emotivo mensaje a Krysthel Chuchuca por su cumpleaños: “Gracias por cruzarte en mi camino”

Para nadie es un secreto que Carolina Jaume ha vivido un 2022 cargado de muchas adversidades, por un lado están las constantes confrontaciones con su ex esposo Allan Zenck, por otro, su salida del canal Ecuavisa, y por último y no menos importante, su declive económico, el cual llevó a la actriz incluso a alquilar y mudarse de la que fue su casa por muchos años.

La ex presentadora ha tenido que hacer frente a muchas malas situaciones, sin embargo, en medio de todos sus problemas, también han surgido cosas buenas como la amistad, entre ellas, la de alguien que en los últimos meses se ha visto muy cercana a Jaume, la empresaria Krysthel Chuchuca.

La ecuatoriana quien se ha visto hombro con hombro con la que ahora es no solo su amiga, sino también su socia, recientemente estuvo de cumpleaños y con motivo a su celebración, Carolina Jaume dedicó un tierno mensaje por medio de su cuenta en Instagram, donde no solo la felicitó, sino también agradeció el hecho de su compañía.

“Poca gente sabe que te llamo mi ángel @krysthelchuchuca no solo te convertiste en familia sino en mi salvación (para todo lo que me tocó pasar) tu energía, tu bondad, tu forma de convertir en fácil lo difícil, en nunca dudar de mi, en ser mi cable a tierra. Hoy no solo celebramos un año más de vida, celebro tu vida… tu don de gente tu nobleza y tu espíritu. Gracias por cruzarte en mi camino y convertirte en la mejor amiga que alguien puede tener. Te amo @krysthelchuchuca feliz cumpleaños Denisse que Dios te siga dando victorias”, escribió Jaume junto con todo un carrusel de fotografías, donde se deja ver muy feliz con su llamada “ángel”.

Hace tan solo unos meses, Carolina Jaume comenzó a trabajar de la mano de la también actriz Krysthel Chuchuca, en su negocio de moda ´Loli Lolita Ecuador´, tras esta nueva incursión, Jaume se ha visto muy activa haciendo publicidad del comercio y las prendas en redes sociales y tal parece que la sociedad entre las mujeres no solo trajo ganancias monetarias, sino también anímicas y de amistad.