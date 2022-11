Arcángel fue anestesiado por ocho horas para hacerse un emotivo tatuaje que hace honor a su hermano fallecido

El rapero Arcángel dio a conocer el proceso que tuvo donde se tatuó a su hermano en el pecho. “Ya yo sé lo que es tatuarse con dolor y nunca me había hecho nada que verdaderamente tuviera sentido”, escribió el cantante estadounidense en su cuenta de Instagram.

El artista contó en redes sociales, se necesitaron cinco tatuadores para poder realizar esta pieza gráfica. Además, tuvo que someterse a ocho horas de anestesia durante dos días. Es decir, cuatro horas en un día y al siguiente, otras cuatro.

Dijo que quería hacerle un homenaje a su hermano Justin Santos, quien falleció el pasado 21 de noviembre del 2021 en un accidente de tránsito. Muchos criticaron lo que hizo el artista, especialmente por el riesgo que corría al ser anestesiado fuera de un centro médico. Sin embargo, él argumentó que nada de eso importaba, pues era “su cuerpo” y “su vida”.

“He visto muchos comentarios buenos y no tan buenos. Y a todos los respeto pero es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento. Y más importante aún…Yo merezco todo lo que con mi dinero, el cual me gané con el sudor de mi frente, pueda pagar. ¡Todo el tiempo le he rendido respeto y honor a quienes se han ido de este mundo! ¡Imagínense lo que soy capaz de hacer por la sangre de mi sangre! Esto es Justin Forever hasta que se acabe el oxígeno”, comentó en una de sus publicaciones.

‘JS4E’: el nuevo video musical de Arcángel

Un equipo de producción grabó el proceso para mostrarlo en su nuevo video musical ‘JS4E’, siglas que traducen ‘Justin Santos For Ever’.

Cabe recordar que el hermano de Arcángel murió en Puerto Rico cuando una mujer identificada como María Nevárez, de 46 años, iba conduciendo en contravía, bajo los efectos del alcohol, por el puente Teodoro Moscoso. Las autoridades afirmaron que esto hizo que chocara contra Santos, quien salió del auto por el fuerte impacto.

Para ese entonces, estaba empezando a formar una carrera sólida en el sello discográfico Flow Factory Inc.,cuya matriz es Universal Music Group. Sin embargo, sus sueños se vieron truncados por el accidente que le quitó la vida.

En cuanto a la responsable, la mujer aún se encuentra en juicio y no se ha dictaminado una condena contundente.

Por otro lado, esta entrega forma parte de la lista de canciones del álbum que se encuentra preparando el artista llamado ‘Señor Santos’ y del cual también habrá un documental. Hasta ahora no se sabe la fecha del lanzamiento, pero lo que sí es seguro es que sus fanáticos lo estarán esperando con ansias.