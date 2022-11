Se pronuncia la doble de Érika Vélez y esto es lo que dice: “Yo creo que nadie se parece a nadie”

Dianna Guevara se pronunció luego de que diferentes medios ecuatorianos especularan sobre su parecido con la actriz y presentadora Érika Vélez. La modelo e influencer habló para ‘Los Hackers de la Farándula’ y aseguro que no conoce a su colega ecuatoriana.

La influencer, que recientemente fue tendencia por una imagen que publicó luciendo una camiseta de ‘La Tri’, dijo que Érika le parecía una mujer lina y profesional y que espera poder conocerla algún día.

“No conozco a Erika, no he tenido el gusto de conocerla, pero me parece una mujer linda y profesional”, señaló Dianna.