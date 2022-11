Reporteros de farándula se pronuncian contra las declaraciones de la ´Flaca´ Guerrero sobre En Contacto

Alborotó el avispero y ahora debe asumir las consecuencias de sus palabras. María Teresa Guerrero, mejor conocida como la ´Flaca´ Guerrero, se encuentra en el centro de la polémica de la farándula. La actriz quien realizó hace algunas semanas atrás, unas declaraciones un tanto despectivas con relación al programa para el cual trabajó en el pasado ´En Contacto´, es actualmente foco de criticas tras sus opiniones.

Luego de que la también empresaria dijera y comparara la programación actual de ´En Contacto´ con un popular plato de “seco de pollo” frente lo que a su juicio era antes un “filet miñón”, cuando ella hacia parte del espacio, los reporteros que ahora hacen parte de la señal y también del matutino, se han pronunciado en defensa de lo que consideran una opinión desagradable.

Uno de los primeros rostros que no dudó en pronunciarse, fue Leonardo Quezada panelista de ´Los Hackers de la farándula´ conocido también como ´Lazito´, quien calificó de “clasista” su comentario.

“Señores, cuando ella me habla de filet miñón y me pone seco de pollo, señores es claro, aquí hay clasismo, eso es un clasismo claro y marcado”, dijo.

Y esa es solo la punta del iceberg para la ´Flaca´ pues la reacción en cadena continúa con el presentador Santiago Castro, quien no miró para los lados ni se retrajo a la hora de llamar “ignorante” a la ecuatoriana.

“Ignorante, y cuando digo ignorante es porque ignoras, no sabes, eso le pasa a la gente que cuando la colocan en un canal de televisión, en un programa de televisión, simplemente por una cara bonita, una cara bonita que al menos yo recuerdo, siempre fuiste la burla de ese En Contacto, siempre fuiste el hazme reír de ese En Contacto, si nos recordamos de ti es simplemente porque te caías, porque decías mal las menciones, porque no sabías de que tema ibas a comentar, porque no sabías el nombre de los invitados, cuando alguien está preparado y sabe donde está, las cosas fluyen de manera natural, pero ese nunca fue tu caso, no sé si extrañas eso, ser la burla del Ecuador entero ¿Eso extrañas?”, expresó entre la rabia Castro.

Quien a su vez agregó lo mismo que también dijo Carolina Jaume “Los tiempos han cambiado, hablar de que supuestamente ese En Contacto era el mejor de todo el mundo, eso es quedarse en el pasado”.

Pero, el cuento no termina allí, cuando decimos que la antigua presentadora de Ecuavisa está en el punto de las señalaciones, nos referimos a la cima misma, pues otro personaje que se suma a este juzgado, es la llamada ´reina de la prensa rosa´ Dora West.

¿Saben qué? el filet miñón un plato muy rico, delicioso, no voy a decir lo contrario, pero el seco de pollo, el seco de pollo le encanta al pueblo, por eso En Contacto le encanta a la gente”, aseguró West.