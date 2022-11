Influencer denuncia que aerolínea no la dejó viajar por ser “demasiado gorda”: “Fui humillada”

La influencer brasileña Juliana Nehme denunció que le negaron tomar un vuelo desde Líbano hasta Brasil, ya que quiere volver a su país de origen, debido a su peso. El hecho lo dio a conocer a través de un video en redes sociales, acusando haber sido víctima de “gordofobia”.

¿Qué pasó?

La mujer señaló que viajó hacia el país asiático sin ningún tipo de problemas, pero cuando intentó volver con un pasaje de clase económica, sufrió los problemas.

“Llegando a la hora del check in una azafata qatarí llamó a mi madre mientras la chica ultimaba nuestro check in y le dijo que no era bienvenida a bordo porque soy demasiado gorda”, relató a través de Instagram.

Al respecto, señaló que “no me iban a recibir en el vuelo, solo si compré un billete de primera clase. Tomó los boletos de mi madre, mi hermana, mi sobrino y el mío. Después de horas de rogar, devolvió todas las maletas que ya habían sido registradas”.

La influencer, quien también es modelo, indicó que no tenía dinero para comprar un pasaje de primera clase, por lo que no tiene como volver.

“Me quedé casi dos horas rogando por viajar. Mi mamá lo intentó todo. Incluso me amenazaron. Cuando traté de grabar lo que estaban haciendo, la chica del mostrador me empujó y no sirvió de nada. Fui amenazada si no dejaba de grabar. Estoy atrapado en el Líbano”, expresó.

Por último, la joven afirmó que “¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy gorda! ¡Qué vergüenza que una empresa como Qatar Airways permita este tipo de discriminación a las personas! ¡Soy gorda pero soy como todos!”