Hija de Jason David Frank le dedica desgarrador mensaje: “Estoy tan rota”

La muerte de Jason David Frank se dio a conocer el pasado 20 de noviembre. El actor se suicidó ahorcándose en el baño de un hotel en Texas. La pérdida ha conmocionado a los fanáticos de la serie, pero sobre todo a su familia.

Jenna, la hija menor del intérprete, ha roto el silencio por medio de un desgarrador mensaje dedicado a su padre en su cuenta personal de Instagram. En el corto texto, la joven que también es actriz expresó que extrañaba mucho a su padre y que nunca pensó despedirse tan pronto de su mejor amigo.

“Querido papá, nunca pensé que vería este día, especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo”, escribió Jenna Rae Frank.

Así mismo detalló que junto a su padre viajó por el mundo y compartió malos y buenos momentos. “Estoy tan, tan rota te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí”, añadió. De la misma forma, Jenna reconoció el cariño que siente hacia su papá y la ayuda que él dio a otras personas.

“Te amo más de lo que podría describir Eres la luz de mi mundo. La razón por la que presiono tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama”.