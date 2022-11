Carolina Jaume respondió a opinión de la ´Flaca´ Guerrero sobre En Contacto: “No compares tu época con la mía”

Como siempre, Carolina Jaume vuelve al ruedo de la polémica, la ex presentadora de televisión salió de las pantallas, pero jamás de los medios.

En esta ocasión, el ex rostro de Ecuavisa, es protagonista de una especie de debate, luego de pronunciarse con relación a un antiguo comentario hecho semanas atrás por María Teresa Guerrero, mejor conocida como la ´Flaca´ Guerrero, quien aseguró en el espacio digital ´Las Huecas´ que el ´En Contacto´ de ahora, era “horrible”, entre muchas otras descalificaciones.

Ante estas señalaciones, Carolina Jaume, quien fungió hasta hace muy poco para el mencionado programa, salió en defensa del matinal y le envió un certero mensaje a la que también laboró en algún momento para ´En Contacto´, pidiéndole en primer lugar, que no comparara, pues de acuerdo con la también actriz, son generaciones totalmente distintas.

“Lo que hace diez años le gustaba al público, el día de hoy es diferente, el internet es más visto que la televisión, estrellas de Tik Tok son más famosas que las estrellas de televisión. Considero que mantener esa forma tradicional de hacer televisión es válido en estos momentos ¿Qué le diría? Flaca no hables huevadas. No puedes comparar tu época con mi época, la televisión ha evolucionado y En Contacto ha evolucionado con la televisión y lo que quiere actualmente la gente, sino métase a Youtube y si no le gusta vea otra cosa”, expresó Jaume, durante su paso por ´Las Huecas´ el cual es conducido por Jonathan Estrada.

Es así como la antigua presentadora, se encuentra en el ojo del huracán, pues la también actriz no solo calificó de mala la actual programación, sino que inclusive realizó una comparación entre dos comidas; filet miñón y seco de pollo, en la que en la primera hace una hace alusión a un plato 5 estrellas, siendo para ella este el ´En Contacto´ de antes, mientras que la otra hace referencia a una comida popular, (actual espacio).