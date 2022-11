Antonella Moscoso fue víctima del hampa: “Tenían armas, quise intentar pelear con ellos y nos amenazaron”

Cada vez son más las cifras de denuncias de robos que surgen a lo largo de toda la ciudad, una situación que se ha vuelto no solo preocupante, sino también cotidiana y que ha quedado demostrado que afecta a todos por igual, incluyendo a los rostros de la farándula ecuatoriana, en este caso, fue la bailarina del reality ´Soy el Mejor´, Antonella Moscoso, quien resultó siendo víctima del hampa este miércoles 23 de noviembre.

En una entrevista para el programa ´De boca en boca´, Antonella contó con detalles los pormenores vividos durante su desagradable y peligrosa experiencia, a bordo del bus en el que fue abordada por varios delincuentes. La participante del mencionado reality aseguró que aún se mantiene nerviosa por lo sucedido, y deseando que la situación no pase a mayores.

“Lamentable lo que me pasó, no estoy acostumbrada a subirme a un bus, pero lo hice por emergencia, el cual venía vacío, por ende, yo dije bueno voy a ver si puedo estar aquí porque estoy más confiada, voy acompañada, no me da tanto miedo a que me pueda subir a un taxi y que me pueda pasar algo”, sin embargo, no siempre la presencia de más personas representa seguridad y esto jugó en contra de la también coreógrafa.

Asimismo, la bailarina detalló que fue en el trayecto de vía Pascuales que las cosas se salieron de control y su viaje cambió. “Por vías Pascuales, ahí empiezan a sacar todas las armas. Tenían dos armas, primero era uno, luego cuando yo quise intentar pelear con ellos, para decirles que no se me lleven nada, se pararon dos más con revólver y con cuchillo queriendo amenazarnos, diciendo que le demos todo, sino pasaba algo, que no se que”.

En relación a los objetos de valor que le fueron arrebatados, Antonella confesó que se siente un poco intranquila, puesto que a Renier Izquierdo, su pareja, le habría llegado un mensaje desde el WhatsApp de Moscoso.

“Le acaba de llegar un mensaje el cual decía hola, mi miedo es que se metan en mis redes sociales, o puedan causar algún mal contenido, subirlo, gracias a Dios no tengo nada malo como para que me puedan exponer, pero si hacerse pasar por mí, o hackearme alguna cuenta, ese sería mi mayor miedo”, explicó

La ecuatoriana aprovechó para mandar un mensaje a sus atacantes, donde pidió que si por favor veían su entrevista, devolvieron los objetos y documentos que se iban a ver imposibilitados de utilizar.