¡Irreconocible! Amaia Montero reaparece tras salir de la clínica en la que estuvo un mes

La exvocalista de “La Oreja de Van Gogh”, Amaia Montero, fue vista saliendo de una clínica de salud mental de Navarra, España, en la que habría estado alrededor de un mes. Justamente después de haber publicado unos extraños mensajes en sus redes sociales que preocuparon a sus fans.

A principios de octubre anunció su feliz regreso a la música tras cuatro años de parón. Pero compartió una impactante fotografía en la que se la veía preocupante. Imagen que acompañó con un intrigante mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Captura de pantalla (Instagram)

Desde entonces no se supo nada de la cantante. Desapareció de las redes y se hizo el silencio. Al parecer, decidió apartarse de todo y ponerse en manos de profesionales.

Extrañas fotografías

Las imágenes fueron difundidas por la revista española Semana, y se ve a la cantante dirigirse hacia un vehículo con un semblante serio e inexpresiva.

Amaia Montero sale de la clínica después de un mes ingresada. Arropada por su familia y con semblante muy serio, la artista ha necesitado ayuda profesionalhttps://t.co/IbHWY3PK0t — Lecturas (@Lecturas) November 23, 2022

De acuerdo a lo que exponen medios de ese país, Montero fue retirada del lugar por su hermana Idoia, quien semanas atrás había confirmado que la cantante atravesaba un complejo momento.

En conversación con el canal Antena 3, su hermana Idoia Montero aseguró que el estado de la cantante no es el mejor, aunque evitó entregar mayores detalles.

“No está pasando por su mejor momento. Si tiene algo que decir, lo dirá la propia Amaya, y en este caso su representante”, indicó.