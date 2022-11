Así lucía Sharon Escobar, la esposa de Enner Valencia cuando fue candidata a reina de Guayaquil

Una belleza que no le abandona, han pasado un poco más de 10 años, desde que la ecuatoriana Sharon Escobar participó como candidata a la corona para reina de Guayaquil, sin embargo, podría decirse que el paso del tiempo no ha hecho ningún estrago en la ex reina quien aún conserva todas sus virtudes intactas, entre ellas su físico.

Aunque los años no pasan en vano para nadie, la talentosa bailarina y también esposa de Enner Valencia, actual jugador de la selección de La Tri, ha logrado mantener la característica figura con la que alguna vez compitió frente a otras modelos, un logro que merece de admiración, puesto que Sharon ya es madre de cuatro hijos, todos fruto de su unión con el recién bautizado ´Superhéroe´ de los ecuatorianos, con quien ya recoge un poco más de 12 años de amor.

La alguna vez candidata a Guayaquil se ha encargado de guardar un muy bajo perfil ante los medios de comunicación, pese a estar con uno de los futbolistas más renombrados del Ecuador,manteniendo incluso hasta su cuenta en Instagram privada, sin embargo, hemos hecho una pequeña recopilación de imágenes del antes y el ahora de la esposa del jugador número 13 de La Tri.

Así lucía Sharon Escobar en el año 2011, durante su candidatura

Así luce ahora Sharon Escobar a sus 31 años

Aunque para ese entonces la aspirante de belleza no logró obtener la corona del reinado, si puso de manifiesto y dejó en alto su talento, llevándose a casa los premios por sus capacidades y destrezas demostradas durante lo que fue si interpretación del baile de Michael Jackson con el tema ‘Smooth Criminal’.

Actualmente, la que fue en algún punto debutó como modelo, reside en Estambul, Turquía, en el seno de su familia, a la cual se dedica a tiempo completo, mientras que Enner juega en el equipo Fenerbahçe S. K. Desde allí el matrimonio ha logrado mantener a flote el amor que tuvo su primera chispa en el año 2009.