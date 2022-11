The Walking Dead: por esta razón el creador de la franquicia demanda a AMC

The Walking Dead como serie llegó a su final, pero como franquicia apenas está comenzando, por eso Robert Kirkman ha aprovechado la ocasión para iniciar una disputa legal contra la cadena televisiva AMC, por faltas dentro de los contratos.

De acuerdo a un comunicado, AMC ‘explotó’ las ideas y los servicios de Robert con la franquicia de The Walking Dead, sin pagarle las regalías de los nuevos proyectos.

“Aunque AMC explotó las ideas y los servicios de los Demandantes para ganar miles de millones con la franquicia de The Walking Dead, AMC emitió una definición de MAGR que, en su forma original, no habría pagado ni un solo dólar en participación de ganancias a los Demandantes”, dice la demanda. “Como era de esperar, la definición de MAGR de AMC ha provocado una tormenta de disputas con el talento creativo de The Walking Dead que finalmente resultó en un litigio”.

“Robert Kirkman, David Alpert y el resto de estos demandantes han sido desestimados dos veces en los tribunales por sus mayores reclamos contra AMC Networks, por lo que ahora están de vuelta con otra demanda”, dijo Orin Snyder, socio de Gibson Dunn, a Deadline. “Y otra demanda significa otro intento de reescribir sus acuerdos y extraer incluso más de los millones que ya se les ha pagado, y se les pagará en el futuro, por su participación en las ganancias de The Walking Dead. Esta es solo otra burda toma de dinero. Nosotros confiamos en que fracasará, ya que sus intentos anteriores han fracasado”.

La demanda que presenta el guionista de cómics estadounidense junto a otros productores del programa como Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee y Glenn Mazzaraes es de alrededor de 200 millones de dólares en daños para el grupo.

Otras demandas contra The Walking Dead

Esta no sería la primera demanda del AMC por incumplir contratos. En el 2021, la cadena televisiva recibió una demanda similar por parte del exshowrunner de la primera temporada, Frank Darabont.

La producción de una de las series más rentables de los últimos tiempos tuvo que llegar a un acuerdo millonario de 200 millones de dólares con Darabont para poner fin a la disputa legal.

The Walking Dead finalizó este fin de semana luego de 11.ª temporada en 12 años de transmisión continua.