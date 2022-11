¿Mafer Pérez regresó con Brayan de la Torre? Esto dice la presentadora sobre su situación sentimental

En las redes sociales muchos especulan si Mafer Pérez regresó con Brayan de la Torre, ya que los han visto juntos y compartiendo en familia más a menudo. Sin embargo, la presentadora de televisión conversó con Silvana Torres para ‘De Boca en Boca’ y afirmó que no está en una relación sentimental con el padre de su hija.

“A mí me sorprenden los comentarios de las personas en las redes sociales diciendo que, si ahora nos llevamos, cuando nunca hemos peleado. Nosotros siempre hemos tratado de tener una buena relación, la más cordial, la más amable”, dijo Mafer.

Así mismo, recalcó que su relación con Brayan en el aspecto de paternidad está clara y lo hacen por un buen futuro para su niña. Además, admitió que agradece que la pequeña aún no entienda lo que se genera en redes sociales, porque sería muy difícil explicarle todo lo que se comenta y difunde sobre ellos.

“Es un tema delicado y por eso prefiero aclararlo. No tengo ninguna otra relación con Brayan que no sea la de padres”, recalcó la también modelo.

Comparten momento en familia

Silvana Torres le preguntó a Mafer por las historias que ambos colocaron viendo un partido oficial del Mundial de atar 2022.

A esto, la presentadora de televisión expresó que ella y Brayan tienen muchos amigos en común y se pusieron de acuerdo para ver el juego de Ecuador en un sitio y ella fue para que la niña también viera el momento y pudiera estar con ambos padres, “no tiene nada de malo ver un partido de fútbol en familia”.

También aclaró que la serenata que recibió el 21 de noviembre de 2022, no se la llevó Brayan “fue un gesto muy lindo y por eso quise compartirlo, pero no me llevó serenara Brayan”.