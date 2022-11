Georgina Rodríguez sí respondió al pedido de ayuda de su hermana y esto pasó

Georgina Rodríguez ha estado envuelta en polémica en los últimos meses luego de que su hermana Patricia Rodríguez expusiera la mala relación que mantiene con su familia y como ha ignorado su pedido de ayuda monetaria para el bienestar de sus sobrinos, puesto que ella no tiene ni donde vivir.

La mujer que fue entrevistada por Socialité decidió suplicar ayuda públicamente y tachar a la esposa de Cristiano Ronaldo de mala hermana, al tener una gran fortuna, ayudar a otras personas, pero no a su propia familia.

Aunque Georgina ha tratado de mantenerse al margen de la situación sin exponer ningún tipo de opinión, pero cuenta con su propia versión de los hechos.

Esto hizo Georgina Rodríguez con su hermana

El periodista Aurelio Manzano decidió desenmascarar a hermana por parte de padre de la también al asegurar que esta si le ofreció ayuda.

“Georgina se ofreció a pagar el colegio de los niños y hacerse cargo de los menores, de su ropa y demás. Sin embargo, la contestación que recibió por parte de Patricia fue ‘no, mándame 5.000 euros que ya me encargo yo de pagar’”, dijo.

Tras sus palabras muchos han confirmado los rumores que de Patricia solo se quiere aprovechar de la situación económica de la que disfruta la protagonista de ‘Soy Georgina’.

Sin embargo, existen otras fuentes que han expuesto de la peor manera a Rodríguez como lo ha sido una Rosario, una amiga del padre de las hermanas, que asegura que lleva sin preocuparse por la familia desde hace años.

“Nunca se ha preocupado de llamar a su hermana, ni siquiera conoce a sus sobrinos. Presume de joyas cuando su familia no tiene ni para comer. A su tío le acaban de operar y ella ni se ha enterado. Es horroroso. No he visto nunca a una persona tan despegada con su familia. No tienen relación porque no quiere, porque no es de su mismo estatus”, aseguró.