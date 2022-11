Estefanía Álvarez, Reina San Francisco Quito 2021, se despide de su corona y nos cuenta del resultado de sus proyectos

Estefanía Álvarez, Reina San Francisco de Quito 2021, se despide de la corona quiteña, luego de un año de retos emprendidos. La soberana nos cuenta cómo llevo a cabo su proyecto “Juntas de la mano, por un futuro”. Además con un nundo de sentimientos encontrados nos habla de todo lo que continuará aportando dentro de la Fundación Reina de Quito, y cómo este reto le cambió la vida.

¿Cuáles fueron los proyectos que llenaron tu corazón?

Mujeres artesanas y emprendedoras

Para Estefanía su proyecto “Juntas de la mano, por un futuro” fue creado para impulsar los emprendimientos de mujeres que soñaban con mostrarle a la gente sus diferentes habilidades, así fue que en Atucucho encontró a un grupo de mujeres y madres emprendedoras que realizan carteras, ropa y o cualquier tipo de artesanías, pero por falta de recursos y apoyo no podían exponerlas para que otras personas más supiesen de su arte.

Estefanía por medio de la Fundación y todos sus aliados estratégicos comenzó a impulsar estos proyectos de mujeres inspiradoras. En el camino logró contar con la opinión de expertas diseñadoras de moda del país y al estilo de un máster class, las mujeres consiguieron tips para proyectar de mejor manera sus emprendimientos.

“Luego de las charlas y consejos que recibieron las mujeres de Atucucho, sus emprendimientos empezaron a venderse mucho más, a tener más éxito, y hoy ya cuentan con un punto de venta en el aeropuerto no solo las conocen en el país sino ya a nivel internacional. Están triunfando ellas y sus familias por medio de su talento”. nos cuenta Estefanía Álvarez.

Una campaña de reactivación por el Centro Histórico de Quito

Después de haber enfrentado la pandemia del Covid-19 muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, en muchos de los casos estos lugares tenían 40 o 50 años de tradición, sin embargo, Estefanía Álvarez vio una oportunidad para reactivar la economía del sector por medio de su reinado. Buscó colaborar con la empresa privada, la corte de honor y más quiteños/as para mostrarles que hay muchas actividades por hacer y que ni los propios conocen sobre estas acciones de nuestra ciudad, y es momento de explotarlas.

“Cuando empezamos a realizar la campaña de reactivación recibía mensajes de varias personas que me decían yo soy quiteño y no sabía que podía subir a las cúpulas de la iglesia de San Francisco o que podía hacer esto en la Iglesia de La Compañía, y eso me dejaba ver qué tan necesario era este proyecto por nuestra gente y por nuestra ciudad”, relató la soberana.

Asimismo, Estefanía no dejó de lado el trabajo y apoyo que tuvo durante estos doce meses de trabajo con los niños con Síndrome De Down del Centro Terapéutico. En la institución reciben diferentes terapias que permiten alcanzar de forma integral su inclusión escolar y social con total independencia para que, luego puedan continuar sus estudios en colegios regulares de la ciudad.

¿Qué le dirías a la nueva Reina San Francisco de Quito 2022?

“Mi recomendacion es que aproveches cada día de este año de reinado, enfócate en lo que realmente puedes hacer, todas tus ideas pónlas en práctica, da lo mejor de ti, es un año maravilloso por Quito y por ti”, concluyó la actual Reina San Francisco de Quito 2021.

Este jueves, 24 de noviembre se llevará a cabo la elección de la nueva soberana de Quito. Las 10 candidatas se han preparado por varios días para la gran noche, sus proyectos han sido expuestos para la ciudadania y solo queda esperar por la decisión final de un jurado calificado.