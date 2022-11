Valeria Gutiérrez aclara los rumores sobre una posible relación con Piero Hincapié

Los medios de comunicación siguen vinculando a Valeria Gutiérrez con Piero Hincapié de una forma sentimental. Sin embargo, la actual Miss Ecuador Internacional estuvo en el programa En Contacto y aclaró que solo tiene una amistad con el futbolista.

“A mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada porque la gente siempre se quiere agarrar de algo. No voy a hablar del tema, es una amistad como cualquier amistad que yo pueda tener aquí en Ecuador. Somos amigos”, fueron las palabras de Valeria a las preguntas que le hicieron ‘Lazito’ y Henry Bustamante sobre su relación con Piero.

— Valeria Gutiérrez