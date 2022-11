¿Como dos gotas de agua? Oli London, influencer que se operó 32 veces para parecerse a Jimin de BTS

Oli London es un influencer británico que se realizó más de 30 operaciones estéticas para parecerse físicamente al cantante de K-pop, e integrante de la famosa banda BTS, Jimin.

Desde el año 2013, Oli, uno de los influencers más famosos de Reino Unido, se adentró al mundo de las cirugías estéticas para tener un aspecto físico “coreano” y ser lo más parecido al cantante de BTS, ya que le parecía “perfecto”, de acuerdo con el medio La Vanguardia.

La primera de estas operaciones fue una rinoplastia que se hizo ese mismo año cuando descubrió a la banda de K-pop mientras vivía en Corea del Sur, pues para London, su idol favorito, Jimin, parecía un muñeco y él también pretendía serlo.

Con el paso de los años se modificó en varias ocasiones la estructura de los párpados, mandíbula, labios, dientes, pómulos y demás partes del rostro para tener rasgos asiáticos, lográndolo con más operaciones e inyecciones de bótox y ácido hialurónico; se realizó varias liposucciones y lipoesculturas para verse más delgado, pues los integrantes de las bandas K-pop suelen ser muy así.

Según información del portal El Tiempo, Oli incluso se hizo una cirugía para reducir el tamaño de su pene y ser más “parecido” a la población masculina promedio de Corea del Sur, lo que desató la furia de los asiáticos y fanáticos de BTS y otras bandas K-pop, al rededor del mundo.

Oli se arrepiente de las cirugías

En 2021, el influencer se disculpó con la comunidad asiática y los fanáticos de Jimin, así como de los otros integrantes de BTS, pues según él reflexionó y aceptó que fue un error haberse realizado 32 operaciones para pretender ser otra persona.

Durante varios meses sufrió de bullying, debido a un comentario que hizo en donde aseguraba que “finalmente era coreano”, tras las cirugías, sin embargo, sus impulsos por pertenecer a la comunidad asiática hicieron que fuera tachado de apropiación cultural y racismo.

Oli aceptó que su obsesión por Jimin fue demasiado lejos, pues las operaciones que se hizo durante todos estos años lo alejaban cada vez más de parecerse físicamente a su ídolo, incluso fue entrevistado en el late night show estadounidense del Dr. Phil en un programa dedicado a el con el tema “Obsessed with looking like a k-pop idol” (Obsesionado con parecer un ídolo k-pop).

