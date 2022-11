¡Bienvenido Troi Benjamin! Arianna Mejía dio a luz a su tercer hijo con 35 semanas de embarazo

Luego de estar más de un mes frecuentando recurrentemente la clínica e incluso estar más de 15 días hospitalizada por pérdida de líquido amniótico, Arianna Mejía dio a luz su primer hijo junto a Troi Alvarado. El pasado lunes 21 de noviembre nació Troi Benjamin.

El productor y músico fue quien dio la noticia en redes ya que realizó una transmisión en vivo desde Instagram para dar los detalles del parto. Aunque es el tercer hijo de ambos, porque tanto Arianna como Troi tienen dos hijos mayores, de matrimonios anteriores, la pareja se encuentra feliz y emocionada por el gran momento que están viviendo.

La ex chica reality no pudo dar a luz de forma natural debido a los problemas de salud que estuvo atravesando y que el bebé estaba en posición sentada, por eso le realizaron una cesárea en la semana 35 de gestación. A pesar de que el pequeñito nació prematuro, la madre aclaró que afortunadamente no necesitó termocuna ni asistencia de máquinas para respirar.

“Fui a la piscina porque quería relajarme, pero tuve un resbalón, se me dobló el pie... Se supone que no pasó nada, se lo comenté a la doctora y todo bien. En la madrugada de ayer (domingo 20 de noviembre) hacía pipi a cada rato y le grité a Troi: ‘¡Ya no aguanto!’... Me desperté a las 14:00 para comer... (Cuando) siento que me bajó algo: había roto la fuente. Troi me llevó al hospital”, recordó la modelo.

En el programa ‘Los Hackers de la farándula’ revelaron las primeras imágenes del pequeño y, luego ambos padres difundieron más material en sus cuentas personales de Instagram.