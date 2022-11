Milán y Sasha se abrazan y lloran: el video que muestra el daño de la enemistad de Shakira y Piqué

Shakira ha vivido de los peores momentos de su vida luego que Piqué le fuera infiel con Clara Chía Martí, una joven de 23 años quien trabaja en su empresa Kosmos.

Aunque Piqué se ha convertido en el hombre más odiado por muchas, incluyendo Shakira, la colombiana debe tener una relación con el futbolista por sus hijos.

Sin embargo, no tiene la mejor copaternidad actualmente, todo lo hablan a través de terceros e intermediarios, y recientemente dejaron claro que no pueden estar en el mismo lugar y no se soportan.

El pasado fin de semana, Shakira y Piqué se vieron por primera vez, luego de llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, y la situación fue muy tensa, al punto que sus propios hijos lo notaron.

Hijos de Shakira sufren por la indiferencia de sus padres y esta imagen es desgarradora

Shakira y Piqué asistieron el pasado fin de semana a un partido de béisbol de su hijo Milán, pero nunca cruzaron palabra, ni siquiera se miraron.

Las imágenes y videos captados del momento evidencian que la tensión que existe entre la expareja es muy fuerte, al punto que está afectando a sus hijos.

Y esto quedó evidenciado en una imagen y video captado por el periodista Jordi Martín en el que se ve a Milán triste y llorando, y su hermano menor Sasha lo abraza y lloran juntos.

Shakira y Piqué miran el emotivo momento desde lejos y sin duda es una muestra del daño que su mala relación le está causando a sus pequeños, quienes viven la peor parte de la separación de sus padres.

“Por favor lloro con este video, pobres niños”, “pobrecitos los hijos de Shakira, que triste se ven”, “ellos son los más afectados en esta situación”, “de verdad que esto parte el alma”, y “esos niños la están pasando muy mal”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso el periodista Jordi Martín, quien ha seguido a la expareja desde hace años confesó que todos perciben la mala y nula relación no solo entre Piqué y Shakira, también entre la colombiana y sus exsuegros quienes también asistieron al partido.

“Yo que llevo desde el inicio de esta relación y que me ha tocado viajar detrás de ellos por todo el mundo, momentos como los que viví este sábado donde hay tanta tensión entre ellos, chocan muchísimo” , dijo el periodista español.

Los niños son los que más sufren en una separación o divorcio, y en el caso de Milán y Sasha es aún peor, pues los paparazzis no los dejan en paz, y su vida es muy pública. Sin embargo, Shakira trata de protegerlos todo lo que puede.