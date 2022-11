La razón por la que Kourtney Kardashian no besa a Travis Barker con sus labios

Desde que Kourtney Kardashian y Travis Barker se enamoraron, los fans los han convertido en una de las parejas más populares del medio, aunque algo que ha llamado la atención es que rara vez se besan en los labios, cuando asisten juntos a eventos.

La peculiar forma de Kourtney Kardashian y Travis Barker para besarse

Algo que ha dado de qué hablar entre los fans es que los famosos suelen usar sus lenguas para darse muestras de amor en público.

En una entrevista reciente, Kourtney confesó la razón, lo que impresionó a muchos.

“No quiero mancharle y no quiero arruinar mi lápiz labial, pero tampoco queremos no besarnos, así que nos besaremos con la lengua. Por eso nos besamos así”, expresó la hermana mayor de las Kardashian.

Así ha sido la relación de los famosos

Desde que Kourtney llegó a la vida de Travis, la pareja se ha vuelto inseparable.

Él se dio a conocer por medio de la banda Blink-182, que es una de las más representativas del Punk Rock en la actualidad.

Por lo que la combinación parecía algo bizarra, ya que ella es reconocida como una socialité e influencer.

Se conocieron en 2018, pues los hijos de ambos tenían profesores en común; además de que eran vecinos.

Así fue como comenzaron a convivir y a frecuentarse, hasta que surgió el amor entre ellos.

Es por eso que Travis tenía apariciones especiales en “Keeping Up With The Kardashians”.

Tras un año de amistad comenzaron una relación amorosa y luego se comprometieron.

Fue en abril de este año que contrajeron matrimonio y celebraron el momento con una gran fiesta.

Kourtney ha ayudado a Travis

Cabe resaltar que la socialité ha ayudado enormemente al músico; incluso, ella contribuyó al regreso de Blink-182, pues apoyó a Travis a dejar atrás su fobia a los aviones.