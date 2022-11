¡Confirmado! Yailin y Anuel van a ser papás

¡Serán padres! Los cantantes Anuel y Yailin ´La más viral´ confirmaron los rumores que hacia meses los rondaban, la cigüeña ha dejado un lindo regalo para los esposos que han tenido un año marcado por la controversia y la polémica.

Sin embargo, ha quedado en evidencia que esto no ha afectado para nada a su relación, pues la intérprete de ´Chivirika´ está en la dulce espera de una bebé que de acuerdo a lo que dieron a conocer por medio de su cuenta en Instagram, será una niña.

La rapera dominicana difundió un video donde se deja ver en compañía de su esposo Anuel, en la que habría sido la fiesta de revelación de sexo, ambos estaban vestidos de blanco, en expectativa, esperando que el color de las bambalinas les diera la buena nueva del próximo integrante de su familia, seguidamente los papeles rosa saltaron por los aires.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita”, fue el texto escrito por Yailin como acompañante del emotivo video, el cual ya recoge un poco más de 554 mil likes.

Todo apunta a que tal como se presumía, ya la dominicana tendría por lo menos 4 meses de gestación, que es el tiempo mínimo en el que normalmente suele darse a conocer el sexo del bebé. De igual forma, el atuendo blanco utilizado por Yailin, deja ver una barriguita un tanto pronunciada, sin embargo, hasta ahora no se conoce con exactitud los meses de embarazo.