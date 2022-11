Constanza Báez luce radiante tras dos semanas de haber dado a luz a su hijo Dante

Constanza Báez luce radiante dos semanas después de haber dado a luz a su primer hijo Dante. En redes sociales, la reina de belleza ecuatoriana ha mostrado todo su proceso de recuperación y también los hermosos momentos que ha estado viviendo desde que convirtió en mamá.

Este 22 de noviembre de 2022, la también modelo y diseñadora de modas publicó un par de historias en su cuenta personal de Instagram, donde aconsejó a las mamás que están atravesando por un post parto y las invitó a no “abandonarse, ni descuidar su apariencia física”.

“El cuerpo es una máquina perfecta, ya gracias a Dios ya yo estoy recuperada. Me siento mucho mejor, mi útero ya está en su lugar. Estoy en mi peso ideal”, detalló Constanza.

Así mismo aseguró que, todo es la suma de su trabajo, esfuerzo y motivación Todo el trabajo, esfuerzo y motivación que uno le coloca a sentirse bien, realmente vale la pena.

View this post on Instagram

“Si estás pasando por esta etapa y estás viendo este video es tu recordatorio de que, no te tires al olvido, no tires la toalla en el momento que más lo necesita tu cuerpo. Vale la pena, disfrútalo, descansa, duerme y no te compares”, finalizó Constanza en sus historias.