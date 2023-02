“Siempre en la sombra”: critican a Clara Chía por tomar fotos en la oficina de Piqué

Una vez más Clara Chía deja claro que es una “acosadora”, pues en una reciente fotografía que se hizo viral en redes se evidencia cómo no deja tranquilo a Gerard Piqué ni en la oficina.

Por eso, se ha ganado el calificativo de “tóxica”, “La sombra negra que siempre lo persigue”, o hasta “la dominadora”, pues ella no deja de demostrar que está muy atenta a sus pasos quizás por las inseguridades que le puede generar esta relación que nació en medio de un engaño.

Sin embargo, hay quienes también aseguran que esta chica no lo deja respirar, pues quiere ser siempre el centro de atención del futbolista y por eso, en sus recientes salidas ella se ha dado el “tupé” hasta de armarle berrinches al ex de Shakira quien se muestra siempre atento y cuidando hasta sus pasos, pues no quiere que nada la incomode y por eso no duda en brindarle todas las atenciones.

Clara Chía es la sombra de Piqué

Incluso, esta idea toma cada vez más fuerza una vez que en las redes se apreciara cómo Clara Chía está en una de las oficinas de Kosmos tomando fotografías de todo lo que está alrededor de Gerard Piqué. De hecho, llamó la atención cómo ella se refleja en uno de los espejos en los que está dibujada la silueta de Milan.

Clara Chia retratando las fotos de hoy en la oficina de Gerard Piqué? 📷💞 pic.twitter.com/6JwnnBcCJx — Clara Chia & Gerard Piqué💖 (@ClaraYGerard) November 18, 2022

Esto alarmó y hasta llegó a molestar a los fans de la intérprete de ‘Monotonía’, pues para ellos esto resulta ofensivo, invasivo y hasta de mal gusto, pues ella no debe ligarse con los hijos del exjugador del Barcelona, pues así lo acordaron una vez que éste cedió la custodia de sus hijos a su famosa madre.

“Pero no sale en la foto Pobrecilla la traviesilla”, “Siempre en la sombra, con razón sale tanto de negro”, “A ver cuánto te dura haber destrozado una familia”, fueron solo algunas de las reacciones que generó esta nueva imagen en la que una vez más la joven de 23 años es acusada de moza o rompe hogares.