Ryan Reynolds habla de su familia y es el mejor padre: presumió pulseras que le hicieron sus hijas

Ryan Reynolds y Blake Lively son de las parejas de Hollywood que hacen creer en el amor entre las celebridades, por la gran familia que han formado junto a sus hijas: James, de siete años, Inez, de seis, y Betty, de tres y el bebé que viene en camino. Ambos se han encargado de llevar su vida privada alejada de los escándalos y no suelen exponer a sus pequeñas para mantenerlas alejadas de las cámaras.

Recientemente, el protagonista de Deadpool fue homenajeado durante la 36º edición de los Premios Anuales de la Filmoteca Estadounidense, la cual se llevó a cabo en el Hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills (California) y su esposa se robó todas las miradas al mostrar su baby bump.

Durante el evento, Ryan dejó claro porque Blake está perdidamente enamorada de su esposo, pues el actor no solo es la pareja ideal, sino un padre perfecto, tras hablar de su familia.

Ryan Reynolds y las pulseras que le hicieron sus hijas

Con el humor que lo caracteriza, Reynolds mencionó que no es de su agrado los eventos dedicados a él.

“Cualquiera que me conozca sabe lo mucho que me gusta una velada dedicada a mí por completo. Nunca me he tomado demasiado en serio a mí mismo. Y es una paradoja bastante curiosa al ver que me hacen un homenaje en una entrega de premios con una organización tan prestigiosa como esta”, aseguró.

De igual manera, resaltó la importancia de tener a su lado a Blake y aunque sus hijas no estuvieron en la velada, se encargaron de que su padres las llevara consigo al realizarles unas coloridas pulseras.

“Lo más importante es que puedo pasar mis días trabajando con mi colaboradora favorita, mi esposa Blake. Mis hijas me hicieron estas pulseras”, mostró orgulloso.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el famoso decide usar los accesorios realizados por sus hijas, pues en algunos de sus paseos, las ha llevado consigo.

Lively no se quedó atrás y le dedicó unas emotivas palabras a su esposo.

“Ahora yo soy su hogar y nuestras niñas son su hogar. Aunque tenga que cruzarse todo el mundo o volver de una reunión al otro lado de la calle, siempre vuelve a casa”. “Manchado de barro, de sangre, con cicatrices protésicas, trajes de superhéroe, zapatos de claqué o maquillaje de payaso... papá siempre vuelve a casa”, dijo provocando el aplauso de todos los presentes.