Tábata Gálvez pierde los estribos y le dice de todo a Leonardo Quezada: “Alías ´La Lazito´ así te dicen”

Tal parece que Leonardo Quezada, también conocido como ´Lazito´, no sale muy bien de una pelea para meterse en otra, hace tan solo unos días el presentador del programa ´Los Hackers de la farándula´ protagonizó un polémico encuentro con su compañera de set, Dora West, sin embargo, ahora su controversia se bate pero con otra persona, en este caso, la actriz Tábata Gálvez, quien tampoco se puede decir que se mantiene mucho al margen de los señalamientos.

Fue en medio del programa ´Agárrate´ que la presentadora y ´Lazito´ se sacaron unos cuanto trapitos al sol por medio de un contacto telefónico que se estaba transmitiendo en vivo, los artistas ecuatorianos dejaron de conocimiento público que tienen más de una diferencia y se tildaron de “falta de profesionalismo”, “lagunas mentales”, entre muchas otras cosas, sin embargo, la pronunciación que más llamó la atención fue la de Tábata, quien hizo alusión a lo que presuntamente sería la orientación sexual de Leonardo Quezada.

“Yo no voy a cambiar porque a usted le molesta señor Lazito Quezada, porque eso fue lo que dijo, que el es Lazito Quezada, que poca personalidad que tienes porque tu nombre no es Lazito Quezada es Leonardo Quezada, alías ´La Lazito´ porque así te dicen los amigos que también son mis amigos y le aumentamos una a porque tenemos amigaas, amigues, si sabes a lo que me refiero (...) ¿Por qué no asumes que tienes un problema ahí atrás”, dijo la presentadora.

Tal parece que la diferencia habría surgido luego que el panelista de ´Los Hackers´ enviara un audio diciendo lo que le molestaba de Tábata Gálvez, donde la acusaba no solo de tener “lagunas mentales”, sino también sentenció su manera de referirse a él y criticó una pronunciación pasada, donde Gálvez se habló del problema de salud del cual él padecía, la halitosis.

“Ya paró su tierno discurso agradable con su voz tierna y dulce. Yo escuché cada una de las palabras vertidas por el mal aliento que tiene este señor, halitosis, pagitosis, grajitosis, todo lo tiene (...) tú dices que parece ser que soy yo la que perdí la memoria, no, yo tengo claro, yo no tengo lagunas mentales, yo utilicé más o menos 38 años droga, pero yo me acuerdo de cada uno de los movimientos que hacia porque siempre estuve consciente a pesar de que mi cuerpo estaba anestesiado, pero parece ser que tú eres el que te olvidas (...) si tanto te quejas de mi poco profesionalismo ¿por qué te refieres a mí? porque te interesa, porque te interesa esto, que te conteste (...) yo no me peleo con el mundo, recuerde que el que se pelea con el mundo es usted, porque Dora se lo dijo a usted”, agregó Tábata.

Aunque ´Lazito´ intentó intervenir en más de una ocasión durante la llamada que corría en aire mientras la presentadora hablaba, esta no lo dejó “Yo no soy el títere de nadie, ni soy el payaso de nadie (...) abre tu entendimiento como abres otras cosas, tienes que entender que las cosas no son como las dices ni porque hables lentito”, dijo Tábata a modo de burla.