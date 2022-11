¿Cuál fue la causa de muerte de Jason David Frank? Esto se sabe hasta el momento

Una lamentable noticias sorprendió al mundo del espectáculo, la inesperada muerte de Jason David Frank, conocido por ser Tommy, en los Power Ranger verde. La noticia fue confirmada por su entrenador Mike “The Greek” Bronzoulis.

“QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho”.

Su representante también se pronunció confirmando la trágica noticias. Se conoce que murió en Texas. Fuentes con conocimiento directo nos dicen que su muerte fue el resultado de un suicidio.

Pero fueron las fuentes de TMZ las que informaron que la causa de su muerte fue un suicidio. “Fuentes con conocimiento directo nos dicen que su muerte fue el resultado de un suicidio”, es la cita del mencionado medio.

“Respete la privacidad de su familia y amigos durante este momento horrible en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Él lo hará. Realmente se extrañará”. — Justine Hunt le dijo a TMZ

En la vida real, Frank era un peleador de MMA y entrenaba profesionalmente, sabía desde Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu y otros. Luchó profesionalmente durante un tiempo desde 2008 hasta 2010.

Mensajes de los Power Rangers

“No me lo puedo creer. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, escribió Walter Jones, el Power Ranger Negro.