Alejandra Jaramillo la reina del Instagram: ´La Caramelo´ es la instagrammer más seguida en todo Ecuador

Alejandra Jaramillo, un nombre que últimamente no deja de sonar y el cual ha adquirido un particular auge no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, en especial en Instagram. Ha sido el espacio en el que predominan los likes y las reacciones, donde la ecuatoriana sobresale como una de las más conocidas y populares Instagrammers.

Y es que luego de la salida al aire de ´La Caramelo´ en el reality de farándula estadounidense ´Siéntese quien pueda´, Alejandra se ha dado a conocer como nunca, tras demostrar a carta cabal su talento, al tiempo que ha dejado en alto las raíces de su tierra guayaquileña. La popularidad de la ecuatoriana ha subido como espuma, tras debutar en el programa de talla internacional, el cual cada semana acoge en su set grandes celebridades del mundo de la televisión.

Por ello y por muchas otras cualidades, la reconocida ´Caramelito´ actualmente se corona como la reina del Instagram ecuatoriano, siendo la mujer más seguida del país, la cual roza los casi 4 millones de seguidores. Un logro digno de reconocer y que ha captado la atención de más de un medio de entretenimiento, pues su nueva apuesta como panelista ha servido como trampolín para Alejandra, quien cabe acotar ha sido respaldada por muchos y juzgada por otros tantos.

Otra prueba del reconocimiento que ha cosechado la artista en los últimos meses, está en su nominación a los famosos premios ´Instafest´, un lugar donde solo participan los mejores y más creativos creadores de contenido, pues en este galardón que tendrá lugar en diciembre, se miden mano a mano el respaldo en las redes sociales y se ponen sobre la mesa los likes, los comentarios, las interacciones, todo lo que surja a través de las cuentas personales de los artistas.

Y si hay algo que ´La Caramelo´ ha demostrado, es el estar en sintonía con sus seguidores, pues cada uno de sus post recoge un gran número de corazones, sin contar la larga lista de comentarios.