“Ya bajé el video para que se tranquilicen”: Víctor Arauz se pronuncia tras las críticas por su video en el estadio de Emelec

Víctor Aráuz, actor ecuatoriano, se volvió tendencia por un video en el George Capwell que no fue del agrado de los hinchas, ni la directiva de Emelec. En el clip, Araúz ingresa al estadio y finge irse para un lado.

El malestar llegó al punto de pedir que se elimine el video. Por su arte, Juan Carlos Monteverde, director y productor de ‘La Agencia’, productora creadora de contenidos, explicó que solicitaron un permiso para grabar material en el estadio, pero que el video de Araúz fue contenido del actor. Además enviaron un comunicado pidiendo disculpas a Emelec, y Víctor fue separado de la producción.

Para Victor Arauz y su troll center de 3 centavos de dólar, aquí las consecuencias.



A Emelec se lo respeta brother pic.twitter.com/XDGGH6DVM5 — Yo Soy Emelec (@Emelec_Man19) November 18, 2022

Respuesta de Víctor Araúz

El actor no guardó silencio y se pronunció. “Algunos directivos de Emelec se han ofendido por un chiste que hice en TikTok, referente al estadio. Todos sabemos que, obviamente, el estadio no está chueco, es un chiste. Tratar de explicar un chiste resulta tan absurdo. Hay que calmarse. Ya baje el video para vuestra tranquilidad”, escribió en rede sociales.

Algunos directivos de EMELEC se han ofendido por un chiste que hice en TikTok, referente al estadio.Todos sabemos que obviamente el estadio no está chueco, es un chiste. Tratar de explicar un chiste resulta tan absurdo. Hay que calmarse.Ya baje el video para vuestra tranquilidad — Victor Arauz (@vkarauz) November 17, 2022

Vale destacar que nunca había entrado ahí y me pareció bastante agradable la experiencia pero ofenderse y armar un escándalo en un país ya saturado con violencia por un chiste burdo y repetido es demasiado. Hasta amenazas tengo. Gente pilas hay cosas más importantes en el país https://t.co/FRp0TmC4QD — Victor Arauz (@vkarauz) November 17, 2022

Mientras que en sus historias de Instagram dijo. “Es un chiste como cuando dicen “BSC es un basurero”, obvio se sabe que no es un basurero. Es un chiste clásico que se hace para ofenderse entre equipos. No soy de ningún equipo, no me gusta el fútbol”, recalcó el actor ecuatoriano en otra publicación.

Víctor también pidió que le bajaran dos a las amenazas “nadie les faltó el respeto y si pensaron eso, pensaron mal”. Añadió que bajó el video por “un tema de temor (...) pero creo ya se están pasando de la mano”.